داكوتا جونسون.. كيف جمعت نجمة Fifty Shades of Grey ثروتها بعيدًا عن التمثيل؟

القاهرة - محمد ابراهيم - لم تعد النجمة الأمريكية داكوتا جونسون، بطلة سلسلة Fifty Shades of Grey، مجرد ممثلة هوليوودية، بل أصبحت واحدة من الوجوه الأكثر تأثيرًا في عالم الفن والأعمال، حيث بلغت ثروتها في عام 2025 نحو 14 مليون دولار، جمعتها من مصادر متعددة بجانب دخلها من التمثيل.

بداية صعبة بعيدًا عن دعم العائلة

رغم كونها ابنة النجمين دون جونسون وميلاني غريفيث، اختارت داكوتا أن تعتمد على نفسها في مشوارها الفني، خاصة بعد أن توقف والدها عن دعمها ماديًا في بداياتها.

تركت الجامعة لتخوض تحديات صناعة السينما وحدها، حتى جاءت انطلاقتها الكبرى عام 2015 بفيلم Fifty Shades of Grey، الذي حقق إيرادات تجاوزت 570 مليون دولار عالميًا.

دخول عالم الأزياء والإعلانات

لم تكتف داكوتا جونسون بالتمثيل فقط، بل اتجهت إلى عالم الموضة، حيث تعاونت مع علامات تجارية شهيرة مثل Mango، وأصبحت الوجه الإعلاني لعدة حملات عالمية، أبرزها Gucci، ما ساهم في زيادة ثروتها وشهرتها عالميًا.

الإنتاج السينمائي وتأسيس شركة خاصة

في عام 2020، شاركت داكوتا في تأسيس شركة الإنتاج TeaTime Pictures، التي قدمت مشاريع واعدة مثل فيلم The End of Getting Lost. هذا التوجه نحو الإنتاج جعلها أكثر تحكمًا في مسيرتها الفنية، وأتاح لها الاستثمار في أعمال تحقق لها عوائد مالية وفنية.

اختيارات فنية متوازنة

تميزت جونسون بقدرتها على الجمع بين الأفلام التجارية الضخمة والأعمال الفنية المستقلة مثل The Peanut Butter Falcon وThe Lost Daughter، ما أكسبها احترام النقاد والجمهور، ورسّخ مكانتها كنجمة متكاملة.

نموذج جديد لنجوم هوليوود

نجاح داكوتا جونسون يعكس اتجاهًا جديدًا في هوليوود، حيث يسعى النجوم إلى تنويع مصادر دخلهم، من خلال التمثيل، الإنتاج، وعالم الأزياء والإعلانات.

وهكذا تثبت داكوتا أنها أكثر من مجرد بطلة سلسلة شهيرة، بل أيقونة تسير بخطى ثابتة لبناء إرث فني ومالي متكامل.