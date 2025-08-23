بإطلالة تحبس الأنفاس.. مي عز الدين تثير الجدل من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة مي عز الدين جدلا واسعا عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت صورة لها من أحدث ظهور.

أحدث ظهور لـ مي عز الدين

وظهرت مي عز الدين بإطلالة تحبس الانفاس، ووضعت مكياج بسيط ابرز جمال ملامحها مع بعض قطرات ماء علي وجهها.

آخر أعمال مي عز الدين

وكان آخر أعمال مي عز الدين هو مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان آسر ياسين، وحقق العمل حضورًا قويًا منذ عرض حلقاته الأولى.

قصة مسلسل "قلبي ومفتاحه"

تدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول شخصية امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها السابق، ما يضعها في موقف البحث عن محلل شرعي، ويظهر في هذا السياق الفنان دياب.

أبطال مسلسل "قلبي ومفتاحه"

المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم أشرف عبد الباقي، دياب، محمود عزب، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، إلى جانب عدد آخر من الممثلين.