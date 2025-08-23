اليوم.. انطلاق عرض الحكاية الثالثة من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق اليوم أولى حلقات حكاية "just you" بطولة تارا عماد، وهي ثالث حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من حكاية "just you"

ومن المقرر عرض حكاية "just you" على شبكة قنوات dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، في تمام الساعة 7:00 مساء، الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 من صباح اليوم التالى، قناة DMC DRAMA في تمام الساعة 11 مساء، الإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساء.

بوستر الحكاية الثالثة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"

سبق، وطرحت الشركه المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، بوستر الحكاية الثالثة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" وتظهر تارا عماد علي البوستر بجانب عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، في أجواء تعكس الطابع الرومانسي الواقعي الممزوج بعمق نفسي.

قصة حكاية "just you"

وتدور أحداث الحكاية حول صحفية تعاني من مشكلات نفسية واجتماعية رغم نجاحها المهني، وتجسد شخصية الصحفية تارا عماد، بينما تقدم وفاء صادق دور والدتها بالمسلسل.

ابطال حكاية Just You

حكاية Just You من بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

تفاصيل حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب.