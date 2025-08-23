بفستان قصير.. نيكول سابا تخطف قلوب جمهورها في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت نيكول سابا قلوب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بإطلالتها الجريئة في حفلاها الاخير بحفلها في الساحل الشمالي.

أحدث اعمال نيكول سابا

وأطلت نيكول سابا بفستان قصير يدمج عددا من الألوان منها الوردي والبرتقالي والرمادي والأبيض، يتميز بفتحة صدر كبيرة على شكل V، وتركت شعرها ينسدل مجعدا على كتفها.

اخر اعمال نيكول سابا

وكان اخر اعمال نيكول سابا هي أغنية "خد هنا" من كلمات أحمد جابر والحان علي الخواجة وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح، أغنية تحمل عنوان "دوشة"، تتعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقي هاني ربيع.

وايضا شاركت في مسلسل وتقابل حبيب الذي عرض في موسم رمضان 2025،وقدمت شخصية "رقية العسكري" سيدة الأعمال التي تتزوج من "يوسف أبو العزم" خالد سليم، وتتسبب في طلاقه من زوجته الأولى "ليلي" ياسمين عبد العزيز وتتحكم في الأسرة بأكملها.

ابطال مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي ومحمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.