الخميس المقبل.. رامي جمال يستعد لطرح "مرتاح كده"

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي جمال لطرح أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "مرتاح كده"، والمقرر طرحها يوم الخميس المقبل في السادسة مساءً، حسبما أعلن من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك".

موعد طرح الأغنية

شارك رامي جمال جمهوره بصورة البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليها قائلًا: "محبتش أتأخر عليكم، وحسيت إن الصيف بيخلص، فقولت نعمل شوية حماس مع بعض وننزل بالجديد، مرتاحكده يوم الخميس الساعة 6 مساءً".

آخر أعمال رامي جمال

وطرح رامي جمال مؤخرًا ألبوم "محسبتهاش"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وجاءت أغانيه كالتالي: “كأنه مجاش”، “قبلت التحدي”، “الخطاف”، “مالي بس”، “غبت ليه”، “مطلعتش جدع”، “هات حضن”، “كلام عيب بتحكي”، “روحي عليك بتنادي”، “بعدك أذاني”، “تيجي نرجع”، “تطلب حنية”، “مش لاقيكي”، “يا جمالك”.