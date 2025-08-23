نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد "الكونت".. أسرار في حياة عبدالسلام النابلسي وقصة زواجه في سن الـ 60 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري ميلاد عبدالسلام النابلسي الذي ولد في 23 أغسطس عام 1899 في مدينة طرابلس بلبنان، أصوله تعود لمدينة نابلس الفلسطينية، كان جده قاضي هو ووالده، جاء عبد السلام إلى مصر في عمر 20 عاما للدراسه في الأزهر، وحفظ القرآن الكريم واتقن اللغة العربية بالإضافة إلى إتقانه للفرنسية.

مسيرة عبدالسلام النابلسي الفنية

وبدأ عبد السلام النابلسي عام 1925 في الصحافة وكان أول من قدم صفحة نقد سينمائي في الأهرام، شارك المنتجة آسيا في فيلم غادة الصحراء، قدم 139 فيلما وكان له تجارب مع البطولة في فيلمي "عاشور قلب الأسد" و"حلاق السيدات"، أطلق عليه يوسق وهبي لقب "الكونت" بسبب ارستقراطيته وطريقته وهيئته التي تنم عن الرقي.

قصة حب عبدالسلام النابلسي

وذات يوم قام احدي معجباته تدعي "جورجيت سبات" بالاتصال به لأيام ثم اختفت وقالت إن اسمها "دنيا"، أعجب عبد السلام بها وبدأ يسأل عنها رغم أنه لم يعرف اسمها الحقيقي وعندما اتصلت به مجددا طلب مقابلتها والزواج، كان فارق العمر بينهما كبيرا هو 64 عاما وهي عمرها 18 عاما كما كان اختلاف الديانات مانعا لزواجها، وخطفها النابلسي ليتمكن من الزواج منها، ذهب بها إلى منزل صديقه الملحن فليمون وهبي لكنه فوجئ بمعرفة أسرة عروسه بمكانه أقنعهم أنه تزوجها وأعطاهم العقد، وبعدها بايام رفعوا قضية لفسخ عقد الزواج فاضطر النابلسي أن يخطفها من جديد

رحلة النابلسي مع المرض والضرائب

قدرت الضرائب علي عبدالسلام عام 1962 بمبلغ 13 ألف جنيه ضرائب مستحقة عليه، وفشلت كل محاولاته للتصالح، سافر إلى لبنان ولم يعد إلى مصر، حجزت الضرائب على أثاث شقته التي كان يستأجرها بحي الزمالك، كان النابلسي يصور فيلم "رحلة السعادة" قبل وفاته بأيام مع صباح وحكت إنه كان يفتح صنابير المياه حتى لا يسمع أحد صوت توجعه، وفي 5 يوليو 1968 تعرض لأزمة صحية في هذا اليوم وتوفي قبل أن يصل إلى المستشفى، حيث كان يعاني من مرض في القلب وأخفى الأمر حتى لا يتهرب منه المخرجون والمنتجون.