انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتج عبدالله أبو الفتوح عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك، عن انطلاق تصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب.

انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل بنج كلي

وشارك عبدالله أبو الفتوح كلاكيت العمل، وكتب: بسم الله توكلنا على الله، مسلسل بنج كلي علي MBC مصر قريبًا إن شاء الله.

تفاصيل مسلسل بنج كلي

ومن المقرر عرض مسلسل بنج كلي في موسم الـ off season، والعمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل أحد المستشفيات، ويركز على تناول الحالات الطبية المختلفة.

أبطال مسلسل بنج كلي

ومسلسل بنج كلي تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، بطولة سلمي أبو ضيف ودياب، علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد علي، محسن محي الدين، وآخرين.

أحدث أعمال سلمى أبو ضيف

ومن ناحية أخرى، بدأت سلمى أبو ضيف تصوير فيلم إيجي بست مع أحمد مالك، ومروان بابلو، حنان يوسف، محمد عبده، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم، كما تواصل سلمى تصوير مشاهدها بفيلم إذما بطولة أحمد داود، والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم، من تأليف وإخراج محمد صادق، كما تنتظر سلمى عرض فيلم هيبتا 2 التي انتهت من تصويره مؤخرًا.

آخر أعمال دياب

وكان آخر أعمال دياب هو مسلسل قلبي ومفتاحه الذي عُرض في شهر رمضان الأخير، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، وتقع أحداثه في حي العمرانية، ويقدم آسر ياسين خلال شخصية عزت وهو سائق أوبر، فيما تلعب مي عز الدين شخصية ميار طليقة دياب، التي تلجأ إليه كمُحلل شرعي بعد طلاقها ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية الذي يجسده دياب.