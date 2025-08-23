الرياض - كتبت رنا صلاح - في أجواء صيفية مفعمة بالحيوية والمرح، خطفت الفنانة المصرية دينا الشربيني الأنظار خلال مشاركتها الغناء والرقص على خشبة مسرح حفل الفنانة روبي في الساحل الشمالي، حيث قدّمتا معًا أغنية "مع السلامة باي باي" وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين تفاعلوا مع الأداء العفوي والمبهج الذي جمع النجمتين في لحظة احتفالية لافتة.

دينا الشربيني تغني مع السلامة أمام كريم وزوجته .. فيديو

وقد شهد الحفل حضور الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، اللذين رقصا على أنغام الأغنية في مشهد عكس حالة من الانسجام والحب، ليؤكدا على متانة علاقتهما الزوجية، خاصة بعد الشائعات التي لاحقتهما مؤخرًا حول انفصالهما.

وقد أثار هذا المشهد اهتمام الجمهور، الذي لاحظ أن دينا الشربيني كانت تغني الأغنية في اتجاه كريم، وكأنها توجه رسالة ضمنية غير مباشرة، إلا أن الثنائي لم يُظهر أي اهتمام خاص بذلك، واستمرّا في الرقص معًا بانسجام واضح.



وكانت أخبار كثيرة قد انتشرت خلال الفترة الماضية حول انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، كما تم تداول اسم دينا الشربيني في هذا السياق، باعتبارها طرفًا محتملًا في تلك الشائعات.

إلا أن كريم قرر الرد على هذه الأقاويل بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة رومانسية تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، وعلّق عليها بكلمة واحدة: "بحبك"، في رسالة مباشرة وحاسمة أنهت الجدل، وانهالت عليها عبارات الإعجاب والدعم من نجوم الفن وجمهورهما.



وتأتي مشاركة دينا الشربيني في الحفل ضمن سلسلة من الإطلالات الفنية التي تعكس حضورها المتجدد على الساحة، بينما تواصل روبي تقديم حفلاتها الصيفية التي تجمع بين الغناء والاستعراض، وتستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الأعمار.