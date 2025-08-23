الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل انتشار أخبار غير مؤكدة حول عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديمًا من برنامج "رامز إيلون مصر" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، ظهر فيه حسام وهو يعتذر لشيرين أمام الجميع، في لحظة أثارت الكثير من الجدل والتكهنات حول مستقبل العلاقة بينهما.

هل أعاد رامز جلال شيرين عبد الوهاب إلى حسام

وقد اعتبر كثيرون أن الفنان رامز جلال لعب دورًا غير مباشر في إعادة فتح باب التواصل بين شيرين وحسام، بعدما استضاف الأخير في برنامجه الرمضاني، حيث وقع ضحية لمقلب دفعه إلى الاعتراف بمشاعره والاعتذار لطليقته علنًا.

وخلال الحلقة، رحبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بضيفها حسام بطريقة بدت باردة، وقالت ساخرًة: "مش عايزة حاجة.. ده زعّل صاحبتي اللي بموت فيها"، في إشارة واضحة إلى شيرين، ما فتح الباب أمام مواجهة حسام مع ماضيه العاطفي.



وبينما استسلم حسام حبيب لتفاصيل المقلب، اعترف بأنه "دمّر شيرين"، وعندما سأله رامز جلال عما إذا كان لا يزال يحبها، أجاب قائلًا: "طبعًا.. حبيبة قلبي"، ليعتذر لها أمام ملايين المشاهدين، في لحظة مؤثرة أثارت تعاطف الجمهور وأعادت إشعال التكهنات حول إمكانية عودة العلاقة بينهما.



ورغم أن الطرفين لم يعلنا رسميًا عن عودة العلاقة، فإن تداول هذا المقطع من البرنامج أعاد إلى الواجهة قصة الحب المعقدة التي جمعت بين شيرين وحسام، والتي شهدت مراحل من التقارب والانفصال، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.

وقد أشار البعض إلى أن كلمات حسام خلال الحلقة، وردود فعل رامز ونوال، شكّلت لحظة مفصلية قد تكون بداية لصفحة جديدة بين النجمين.



وتبقى العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب محط أنظار الجمهور، في انتظار تأكيد أو نفي رسمي من الطرفين، بينما يواصل رواد مواقع التواصل تحليل كل إشارة أو تصريح قد يحمل دلالة على عودة محتملة، في قصة حب لا تزال تثير الفضول والتفاعل.