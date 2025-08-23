الليلة..أحمد جمال يلتقي بجمهوره على مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المطرب أحمد جمال على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين، مساء اليوم السبت 23 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة.

أغاني أحمد جمال

ومن المقرر أن يبدع أحمد جمال خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته التي أحبها الجمهور، منها: إضحكي، حلوة الأجواء، خطير خطير، ما بيعتذرش، نشيد العاشقين، كل سنة وإنت طيب، تحيا مصر، يلا نعيش، قسمة ونصيب، ومن غير مجاملة، بالإضافة إلى مختارات من روائع الطرب العربي.



آخر أعمال أحمد جمال



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال، أغنية ما بيعتذرش من كلمات محمد البنداري، وألحان محمد شحاتة، وعلي الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، عبر منصة يوتيوب.