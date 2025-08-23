الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن طرح أولى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "توأم حياتي"، في خطوة فنية تمثل بداية فصل جديد في مسيرتها الغنائية، حيث عبّرت عن حماسها الكبير لهذا الإصدار الذي وصفته بأنه أول اختيار من بين مجموعة أعمال ستُطرح تباعًا ضمن الألبوم.

هيفاء وهبي تطلق توأم حياتي وتبدأ فصلًا فنيًا جديدًا

وقد كشفت وهبي عن الفيديو كليب الخاص بالأغنية عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، مؤكدة أن هذا العمل يحمل طابعًا خاصًا من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، إذ كتب كلمات الأغنية الشاعر أسامة مصطفى، ولحنها سامح كريم، بينما تولى التوزيع الموسيقي عمر صباغ.



وتتبع هيفاء وهبي في هذا الألبوم استراتيجية فنية جديدة تقوم على إصدار الألبوم على أربع دفعات رقمية متتالية، بحيث تضم كل دفعة نحو ست أغنيات، لتُشكل في النهاية ألبومًا متكاملًا يوثق مراحل فنية متنوعة في تجربتها الغنائية.

وتُعد هذه الطريقة في الطرح خطوة مبتكرة تتيح للجمهور التفاعل التدريجي مع الأعمال، وتمنح الفنانة مساحة أكبر لتسليط الضوء على كل أغنية على حدة.



وفي إطار الترويج للألبوم، أطلقت وهبي فيديو دعائي على شكل "جوك بوكس" باللون الوردي، تضمن مقتطفات من عشر أغنيات محتملة داخل الألبوم، من بينها "جاية من المستقبل"، "واحدة قادرة"، و"Super Woman"، إلى جانب لمحة أولية من أغنية "توأم حياتي" نفسها، التي تمثل الإطلاق الرسمي الأول للألبوم.



ويحمل الألبوم توقيع إنتاج مشترك بين هيفاء وهبي وسليمان دميان وعمر صباغ، ويضم مجموعة واسعة من كبار الملحنين والشعراء والموزعين العرب، ما يعكس حرص الفنانة على تقديم محتوى موسيقي متنوع يجمع بين الأصالة والتجديد.

ومن بين الأسماء المشاركة في صناعة الألبوم: عزيز الشافعي، تامر حسين، إيهاب عبد الواحد، كولوبيكس، توما، أحمد المالكي، نور، وسام عبد المنعم، رامي الشافعي، مصطفى حدوتة، وليد محمد عبد الخالق، مصطفى حسن، بلال سرور، أماديو، هاني رجب، مديح محسن، أمين نبيل، أحمد علاء الدين، أحمد البرازيلي، زووم، محمود عبد الله، محمد النادي، أسامة مصطفى، سامح كريم، عمرو الجارم، هشام عبد الحليم، حسن سراج، هاني يعقوب، محمد مصطفى مالك، Buzz، إسلام زكي، أحمد الموجي، هاني ربيع، سامر أبو طالب، مودي سعيد، إلهامي دهيمة، أحمد حسام، عمرو المصري، عمرو الخضري، ورامي بلازن.