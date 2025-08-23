الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر الفنان المصري حسام حبيب، ظهر اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، بيانًا رسميًا تناول فيه ما وصفه بـ"التصريحات غير الصحيحة" التي نُسبت إليه من قبل المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش، مؤكدًا بدء اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد الأخير وكل من يروّج لمزاعم تمس سمعته الشخصية والفنية.

بيان قانوني من حسام حبيب ضد ياسر قنطوش

شدد حبيب على أن الاتهامات التي أطلقها قنطوش تمثل إساءات مباشرة أثرت على صورته العامة، معتبرًا أنها تأتي في إطار محاولة للضغط على شيرين بعد أن أنهت علاقتها المهنية معه، بسبب ما وصفه بـ"أخطاء متكررة وإخفاقات في أغلب القضايا المكلف بها"، والتي تسببت لها في أزمات متعددة.

ومن أبرز النقاط التي تناولها البيان، نفي حبيب لما ورد عن منحه توكيلًا لتسجيل سيارة باسم شيرين ثم تحويلها باسمه، مؤكدًا أنه لم يذهب إلى المرور مطلقًا، معلنًا عزمه الطعن بالتزوير في هذا الادعاء، ومطالبًا قنطوش بإظهار صورة التوكيل المزعوم.

كما كشف حبيب عن رفع قنطوش قضايا دون علم شيرين، من بينها قضية تتعلق بسرقة دفتر شيكاتها، رغم أنها أبلغته بفقدانه فقط، ليقوم لاحقًا برفع دعوى يتهمه فيها بالسرقة، وهي القضية التي اكتشفتها شيرين لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار حبيب إلى واقعة أخرى حين طلب منه المحامي عدم التصريح بالتصالح في إحدى القضايا أمام النيابة العامة، احترامًا لشيرين، لكنه فوجئ بأن قنطوش شجعها على الاستمرار في القضية رغم ثبوت عدم صحتها بتحريات النيابة، بل وسمح لمحامٍ آخر بالتصريح للصحافة بأن حبيب تنازل عنها، وهو ما نفاه تمامًا.

وفي ما يتعلق بقضية الفنانة شيرين مع شركة "روتانا"، انتقد حبيب ادعاء قنطوش بأنه من كسب القضية، مؤكدًا أن المحامي سامح المنياوي هو من تولى الملف القانوني وحقق الانتصار القضائي، مشيرًا إلى أن احترامه لشيرين منعه من الرد على تلك الأكاذيب في حينها.

كما تناول البيان اتهامات قنطوش لعضو فريق عمله يوسف سرور بالاستيلاء على حسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن قنطوش سبق أن أشاد بأخلاق يوسف في مكالمة هاتفية موثقة، لكنه رفض استلام الصفحات، ليفاجأ لاحقًا بدعوى قضائية ضده تتضمن ادعاءً بصدور أمر ضبط وإحضار، رغم أن القضية إدارية ولا تتضمن أي أوامر من هذا النوع.

واختتم حسام حبيب بيانه بالتأكيد على رفضه التام لاستغلال اسمه في تحقيق مصالح شخصية، معلنًا استعداده لمقاضاة أي جهة أو شخص يشارك في نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة عنه، كما ناشد النائب العام ونقابة المحامين باتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ"تصرفات غير مسؤولة" من المحامي السابق، دون أن يتطرق إلى حقيقة الأخبار المتداولة حول عودته إلى طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.