الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت صباح اليوم السبت، الموافق 23 أغسطس 2025، عمليات تصوير أولى مشاهد مسلسل "بنج كلي"، الذي يجمع بين الفنانة سلمى أبو ضيف والفنان دياب، في عمل درامي جديد من المقرر عرضه مطلع العام المقبل عبر شاشة "MBC مصر"، ضمن أعمال الأوف سيزون.

سلمى أبو ضيف ودياب في كوميديا طبية جديدة

وقد أعلن المنتج عبدالله أبو الفتوح عن انطلاق التصوير من خلال منشور على حسابه الشخصي في منصة "إنستغرام"، حيث شارك صورة "كلاكيت" المسلسل، وعلّق عليها قائلاً: "توكلنا على الله.. مسلسل بنج كلي على MBC مصر قريبًا"، في إشارة إلى بدء العمل رسميًا واستعداد فريق الإنتاج لتقديم تجربة درامية مختلفة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يُجسّد الفنان دياب شخصية طبيب يتعرض لسلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات داخل بيئة عمله، ما يخلق أجواءً مليئة بالتشويق والضحك، ويُعد هذا الدور امتدادًا لتجارب دياب في تقديم الشخصيات المركبة ذات الطابع الإنساني والكوميدي.

المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، ويُصنف ضمن الأعمال القصيرة التي تُعرض خارج السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الشاشة، من بينهم: سلمى أبو ضيف، علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد علي، ومحسن محيي الدين، وهو من تأليف الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وإخراج المخرجة نادين خان، التي تعود بهذا العمل إلى الدراما بعد نجاحات سابقة في أعمال اجتماعية وإنسانية.

ويُتوقع أن يحظى "بنج كلي" باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لتركيبة أبطاله المتنوعة، وطبيعة القصة التي تمزج بين الكوميديا والواقع المهني، في قالب درامي خفيف يناسب جمهور المنصات والقنوات المفتوحة.