الليلة.. تامر حسني والشامي نجوم مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم تامر حسني، والنجم الشامي، لإحياء حفل جماهيري ضخم استثنائي الليلة، بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، برعاية مراسي البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يقدم كل من تامر حسني والشامي، عدد كبير من أغانيهم الشهيرة، والتي سيتفاعل معها جمهور مهرجان مراسي “ليالي مراسي”.

يذكر أن حفل النجم تامر حسني والشامي المنتظر الليلة، قد نفدت تذاكره قبل أسابيع بعد طرحها بساعات قليلة على موقع مراسي.

بوستر حفل تامر حسني والشامي

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، وغيرهم.

نجاح كبير لأغنية “ملكة جمال الكون” لـ تامر حسني والشامي

طرح نجم الجيل تامر حسني منذ شهرين أحدث أعماله الغنائية وهي كليب "ملكة جمال الكون" الذي جمعه بالفنان الشاب الشامي وقد تشارك الثنائي الديو وتغني كلًا منهما بلهجته الخاصة وقد غني تامر حسني مقطع باللهجة السورية.

وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور وقد تصدرت الأغنية التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجميع منصات الإستماع فور طرحها، حيث وصلت نسبة مشاهدتها نحو 117مليون مشاهدة.

فريق عمل أغنية "ملكة جمال الكون"

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملًا استثنائيًا اضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة النابضة بالحياة.

امّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، ليُخرج العمل بصورةٍ فنيّة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة. وقد اختار تامر أن يعكس من خلال كليب الأغنية أجواءً صيفيّة ملوّنة، مليئة بالضّحك والرقص والدبكة، حيث ظهر مع الشامي في مشاهد عفويّةٍ نابضة بالحيويّة تُجسّد روح الأغنية وطاقتها الإيجابيّة. وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديدًا في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق