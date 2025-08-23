نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن أسمح بالمساس بسمعتي.. حسام حبيب يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد محامي شيرين السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب حسام حبيب عن اتخاذه الاجراءات القانونية ضد المستشار ياسر قنطوش، حيث قال في بيان صحفي له: “في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات غير صحيحة نسبت لي من قبل المدعو ياسر قطنوش المحامي السابق للفنانة شيرين عبدالوهاب، أعلن أنني قد شرعت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده هو وكل من يستخدم أو يروّج لأقوال غير دقيقة أو مغلوطة تمس سمعتي، وذلك لحماية مصلحتي القانونية والشخصية”.

تصريحات حسام حبيب

وأكد حسام حبيب على أنه أصدر في حقه تصريحات كاذبة، معلقًا: "أؤكد أنني سأتخذ كافة الخطوات القانونية العاجلة ضد المدعو ياسر قطنوش بسبب ما بدر منه من تصريحات غير صحيحة، ومزاعم لا أساس لها لا علاقة لي بها إطلاقًا، وقد شملت تصريحات هذا المدعو إساءات مباشرة طالتني وأثرت على سمعتي، كما أود التأكيد على أن هذه التصرفات تأتي في إطار محاولة يائسة منه للضغط على الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اتخذت قرارها بالاستغناء عن خدماته بسبب أخطاءه المتكررة معها ونتيجة تقصيره اخفاقه في إ أغلب القضايا القانونية المكلف بها والتي تسبب فيها في أزمات متعددة.

وتابع: “إنني أدين بشدة هذه التصرفات الشيطانية التي تهدف إلى التشهير وتشويه سمعتي، والتي تعكس محاولة يائسة منه للانتقام بعد الاستغناء عن خدماته”.

وأكد حسام حبيب على أنه لن يصمت على أي تصريحات قد تسيء له، معلقًا: “وأكرر لن أسمح بالمساس بسمعتي أو بسمعة أي طرف آخر أو استغلال اسمي لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، وأنا على أتم الاستعداد لمقاضاة كل من يروج أو يشارك في نشر الأخبار الكاذبة أو يتسبب في نشر معلومات مضللة ضدي”.

وأضاف: “وللعلم، أخطاء هذا المدعو ظهرت منذ اليوم الأول وتغاضيت عنها احترامًا لشيرين، من بداية اتهامه لي بأن شيرين قامت بعمل توكيل لي لتسجيل سيارة باسمها وقمت بتسجيل السيارة باسمي، وهذا غير صحيح، فأنا لم أذهب إلى المرور وسأطعن بالتزوير ضده وعليه إظهار صورة من هذا التوكيل”.

وأشار حسام حبيب أن ياسر قنطوش قد رفع قضية ضده دون علم شيرين عبد الوهاب، مضيفًا: “ثانيًا، كما رفع قضايا دون علم شيرين، منها قضية سرقة دفتر شيكاتها بعدما أخبرته بفقدانه، واستغل عدم متابعة شيرين لهذه الأمور وقام برفع قضية ضدي يتهمني بالسرقة، لكنها اكتشفت الأمر من خلال السوشيال ميديا”.

وواصل: “ثالثًا، طلب مني عدم التصريح بالتصالح في إحدى القضايا أمام النيابة العامة، ووافقت احترامًا لشيرين، ومع ذلك كان يشجع شيرين على الاستمرار في القضية رغم تحريات النيابة التي أثبتت عدم صحة الواقعة، ورغم ذلك وجعل لمحامي يعمل معه بالتصريح للصحافة بأنه تنازل لي عن القضية”.

واستكمل حسام حبيب كلامه قائلًا: “ادعى أنه كسب قضية شيرين مع روتانا، وهذا غير صحيح، حيث المحامي سامح المنياوي هو من كسب القضية، واحترامًا لشيرين لم يعلق أحد على هذا الادعاء، لكنه تجاوز الحدود وسيتعرض للمساءلة القانونية”.

وأوضح أنه اتهم واحدًا من فريق عمله بالكذب، معلقًا: “اتهم (يوسف سرور) من فريق عملي كذبا بأنه يستولى على كل حسابات شيرين على السوشيال ميديا رغم إن يوسف قال له عبر مكالمه تليفونيه موثقه، وأشاد المدعو باخلاقه في المكالمه ورغم ذالك رفض استلام الصفحات، ورفع قضية ضده، مدعيًا أن النيابة العامة أصدرت ضبطًا وإحضارًا بحقه، وهذه قضية إدارية لا تشمل ضبطًا أو إحضارًا، وهو بذلك يمارس اادعائات كاذبة ضد النيابه وأناب عنها في اصدار القررات رغم إنه من المفترض ان يكون رجل قانون”.

واختتم: “لذلك أُناشد النائب العام ونقابة المحامين اتخاذ موقف ضد هذا المدعو وتصرفاته الغير مسؤولة”.