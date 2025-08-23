محمد فاضل: القرآن الكريم أعظم مرجع لتعلم كتابة السيناريو

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المخرج المصري محمد فاضل، في تصريحات تليفزيونية، إن القرآن الكريم لا يمثّل بالنسبة له مصدرًا دينيًا فقط، بل يُعد أيضًا نموذجًا فنيًا رفيعًا لتعلم كتابة السيناريو، نظرًا لما يحتويه من عناصر درامية متكاملة.

وأوضح فاضل أن حبه لقراءة القرآن لا يقتصر على البُعد الديني، بل يرتبط أيضًا بتقديره الفني لمضمونه، مشيرًا إلى أن العديد من السور القرآنية تتضمن سردًا قصصيًا شديد التميز، واستشهد بسورة يوسف كمثال على الدراما المتكاملة، التي تجمع بين التشويق، والمطاردة، والجريمة، والحب.

وأضاف أن القرآن استخدم الأسلوب القصصي لما له من تأثير قوي على الإنسان، قائلًا: "لأن الله يعلم أن البشر يحبون الحكي، جاء الخطاب الإلهي في كثير من المواضع بصيغة قصصية.

محمد فاضل: قراءة القرآن تُعلّم كاتب السيناريو فنون السرد والحوار

أكد المخرج المصري محمد فاضل أن قراءة القرآن الكريم تمثل مرجعًا مهمًا لأي كاتب سيناريو يسعى لإتقان فنون السرد والحوار، مشددًا على أن نصيحته في هذا السياق لا تأتي من منطلق ديني بحت، بل من تقديره للبناء القصصي والبلاغي الموجود في النص القرآني.

وقال فاضل، خلال لقاء صحفي، إنه اعتاد توجيه هذه النصيحة لكل من يخطو خطواته الأولى في مجال كتابة السيناريو، موضحًا: "الله سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم أن التواصل والحكي وسيلة للمعرفة، ولهذا فإن قراءة القرآن تُعد تدريبًا عالي المستوى على مهارات الحكي وصياغة الحوارات بشكل مؤثر".

وأضاف أن النص القرآني يقدم نماذج متعددة للسرد القصصي المتقن، ويمنح القارئ إدراكًا عميقًا لتقنيات التشويق وبناء الشخصيات، وهي عناصر أساسية في كتابة السيناريو.

محمد فاضل يكشف كواليس "ناصر 56": استغرق عامًا من التحضير وصُوّر بالأبيض والأسود لتعزيز المصداقية

كشف المخرج الكبير محمد فاضل عن تفاصيل وكواليس إعداد فيلمه الشهير "ناصر 56"، مؤكدًا أن التحضير للعمل استغرق نحو عام كامل، وشهدت عملية كتابة السيناريو ثلاث نسخ قبل الوصول إلى الشكل النهائي للفيلم.

وقال فاضل، في تصريحات إعلامية، إن النجم أحمد زكي كان في ذروة نجوميته السينمائية وقتها، مضيفًا: "كنت قد حققت نجاحًا تجاريًا كبيرًا من خلال حب في الزنزانة، وقررت أن أقدّم ناصر 56 كعمل سينمائي يُعرض لأسبوع أو اثنين، وبدأنا العمل فعليًا على شريط 35 مم".

وأشار إلى أن قرار تصوير الفيلم بالأبيض والأسود كان مفاجئًا لفريق العمل، موضحًا: "أصررت على ذلك لأن الجمهور لم يشاهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالألوان، وهو ما أضفى على الفيلم طابعًا واقعيًا وساهم في تعزيز مصداقيته".