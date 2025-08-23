الرياض - كتبت رنا صلاح - تفاعلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مع الأنباء المتداولة حول عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وسط انقسام في الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه العودة.

بسمة وهبة: حسام قد ينقذ شيرين من محيطها

وقد عبّرت بسمة وهبة عن رأيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، مؤكدة أن شيرين كانت في حالة نفسية مستقرة خلال فترة زواجها من حسام، وأن الخلافات التي وقعت بينهما لم تتجاوز كونها مشكلات طبيعية تحدث بين أي زوجين، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما قائمة في الأساس على الحب، قائلة: "شيرين وحسام بيحبوا بعض.. ودي كل الحكاية".



ودعت بسمة الجمهور إلى التوقف عن الهجوم على شيرين أو التدخل في قراراتها الشخصية، معتبرة أن الفنانة الكبيرة لها الحق الكامل في اختيار ما يناسبها، وأن الحكم على حياتها الخاصة ليس من شأن الجمهور، بل يجب احترام خصوصيتها وتقدير مسيرتها الفنية.

كما أشارت إلى أن عودة حسام حبيب إلى حياة شيرين قد تكون لصالحها، مضيفة: "ممكن حسام هو اللي ينقذها من الناس اللي حواليها، ويرجعها لنجاحها اللي عرفناه زمان"، في إشارة إلى المرحلة الفنية التي شهدت فيها شيرين استقرارًا وإبداعًا لافتًا.



وانتقدت بسمة وهبة تدخل بعض المحامين في تفاصيل حياة شيرين الشخصية، معتبرة أن هذا السلوك غير مألوف في الأوساط القانونية، وقالت: "مشفتش محامين بيتدخلوا في حياة موكليهم الشخصية بالشكل ده"، في تعليق مباشر على الجدل الدائر حول موقف الفريق القانوني للفنانة.



وتزامنًا مع هذه التصريحات، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل صورة تجمع شيرين وحسام داخل أحد محلات الأثاث، ما أعاد إشعال الجدل حول طبيعة العلاقة بينهما.

ورغم أن البعض اعتبر الصورة حديثة وتأكيدًا على عودتهما، إلا أن مقارنة مظهر شيرين في الصورة بمشاركتها الأخيرة في مهرجان موازين ترجّح أنها صورة قديمة تعود إلى فترة زواجهما السابق، ما زاد من حالة الغموض حول توقيت التقارب بينهما.



وفي تطور لافت، أعلن المحامي ياسر قنطوش، وكيل شيرين عبد الوهاب، استقالته رسميًا من الترافع عنها بعد إعلان عودتها إلى حسام حبيب، موضحًا في بيان أنه دافع عنها على مدار سنوات وتمكن من استعادة حقوقها القانونية، لكنه تفاجأ بطلبها التنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد حسام، ما دفعه إلى التنحي.

وكشف قنطوش أن شيرين كانت تستنجد به مرارًا، مشيرًا إلى أنه كان يتدخل شخصيًا في أوقات متأخرة لحمايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، قائلاً: "كنا ننزل أنا وزملائي الفجر بعد استغاثات منها"، مضيفًا أن صوته سُمع أثناء مكالمة جمعته بها مؤخرًا، واصفًا حالتها بـ"غير الطبيعية"، وأنها قامت بتوبيخ الفريق القانوني حين حاولوا الاطمئنان عليها.



وتبقى قضية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب محط أنظار الجمهور والإعلام، بين من يرى في عودتهما فرصة لاستعادة التوازن الفني والإنساني، ومن يطالب بمزيد من الحذر في التعامل مع العلاقات الشخصية التي تتداخل فيها العاطفة مع الشهرة والضغوط العامة.