نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق عرض حكاية "just you" بطولة تارا عماد على قناة DMC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم أولى حلقات حكاية "just you" ثالث حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” على شبكة قنوات dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من حكاية just you

تعرض الحلقة الأولى من “مسلسل ما تراه ليس كما يبدو” حكاية "just you" مساء اليوم في الأوقات التالية: على قناة DMC العامة العرض الأول في تمام الساعة 7:00 مساء، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحًا، الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 من صباح اليوم التالي.



قناة DMC DRAMA العرض الأول في تمام الساعة 11 مساء، الإعادة الأولى في تمام الساعة 8 صباحًا، الإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساء، كما يُعرض مسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر شاشة التلفزيون.

أبطال حكاية Just You



حكاية Just You من بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

تفاصيل حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري (K Media).

حكاية هند



وتقدم ليلى أحمد زاهر أول أعمالها بعد الزواج من خلال حكاية هند، ويشاركها البطولة حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، حنان سليمان، أحمد شاهين، عزت زين، ومن إخراج خالد سعيد.

حكاية ديچافو



وحكاية ديچافو، تشارك في بطولتها شيري عادل إلى جانب أحمد الرافعي، هند عبدالحليم، وعمرو وهبة، والحكاية من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

حكاية الوكيل



وتحمل الحكاية السادسة اسم الوكيل، ويشارك في بطولتها مراد مكرم، محسن محي الدين، إسلام خالد، محمد طعيمة، أميرة الشريف، بسنت النبراوي، أحمد فهيم، نورا عبد الرحمن، وتامر فرج، وهي من تأليف محمد الدسوقي رشدي وإخراج محمود زهران.

حكاية نور مكسور



كما يجري حاليًا التحضير لآخر حكايات مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو، وهي حكاية نور مكسور، من إخراج محمود زهران، وجاري التعاقد مع أبطالها.