نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب: ياسر قنطوش لا يمثل أي شئ لي قانونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا.

تصريحات شيرين عبد الوهاب

وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب سواء كانت جميلة أو صعبة منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخبارًا أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

وتعرب شيرين عبد الوهاب في الختام عن تقديرها العميق لجمهورها الوفي، وتؤكد أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.