ويجز يمازح جمهوره خلال حفله بالعلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت ساحة "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة، مساء الجمعة، انطلاقة استثنائية لحفل نجم الراب ويجز ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين، حيث افتتح شقيقه خالد علي الأمسية الغنائية قبل صعود ويجز إلى المسرح.

تفاصيل الحفل

وأحيا ويجز حفله دون ارتداء حذاء في قدمه، وذلك منذ بداية فقرته الغنائه إذ كان يمازح جمهوره بين الأغاني بمحاولة بحثه عن الحذاء الخاص به، وذلك وسط تفاعل جماهيري ضخم.

وشهد الحفل مزاح ويجز مع جمهور مهرجان العلمين الجديدة، حول اختفاء حذائه قبل صعوده على خشبة مسرح أرينا قائلا: «يا جماعة محدش شاف جزمتي أنا عايز جزمتي».

الحفل الذي رفع شعار "كامل العدد" أكد مجددًا على الشعبية الجارفة التي يتمتع بها ويجز، فيما ساهمت مشاركة شقيقه خالد علي في جعل الليلة أكثر تميزًا وبصمة لا تُنسى لجمهور المهرجان.