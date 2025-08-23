نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شيرين ضعيفة".. رولا خرسا تعلق على عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية رولا خرسا، على عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، لـ الفنان حسام حبيب، طالبة من الجمهور عدم انتقاد شيرين بسبب قرار عودتها، وذلك في فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام.

تصريحات رولا خرسا



وقالت رولا خرسا: "زعلانة عليها إن بيتم استغلالها بالطريقة دي، زعلانة لأنها بتدور على حد بتحاول تستأمنه وتتسند عليه وتحس إنه جنبها، حتى لو كان ده بتعمله من غير وعي وغلط وبتدمر نفسها وشغلها".



وتابعت: "شيرين ضعيفة ويبدوا أنها شخص فعلًا عنده أزمات نفسية، بدل ما نقعد نتريق ونقول رجعوهم معناه إن البنزين هيغلى أو حاجة هتحصل، نفكر قد إيه الست دي قبل ما تكون فنانة هي غلبانة، غلبانة لدرجة إنها بترجع للي دمرها".



وناشدت الأطباء المشرفين على حالة شيرين، قائلة: "أنا نفسي حد من الدكاترة المتخصصين اللي تعاملوا معاها يطلعوا يقولوا لينا إيه المشكلة، ولكن رفقًا بها ونفتكر إنها ضعيفة وغلبانة حتى لو هي بتدمر نفسها بلاش نجلدها وادعوا لها بالهداية".