نوال الزغبي: "المرأة ركن المجتمع الأساسي بالحياة"

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحفلات الصيف، أحيت الفنانة نوال الزغبي، حفلها أمس في وطنها لبنان، كاشفة عن سعادتها بتخطي الشعب اللبناني الأزمات التي مرت بها البلاد والعودة من جديد لإحياء الحفلات بوطنهم، كما تحدثت عن دور المرأة وذلك خلال مؤتمر صحفي لها.

تصريحات نوال الزغبي

وقالت نوال الزغبي: "المرأة لازم تكون بمكان قوي لأنها ركن المجتمع الأساسي بالحياة، هي اللي بتعمل عائلة وهي اللي بتطلع عائلة صالحة أو عائلة فاسدة، والأمومة أو المرأة لازم تكون قوية وقد الموقف اللي هي فيه".

وتابعت: “صورت كل الألبوم كليبات، وبقالي فترة طويلة بشتغل على الألبوم، والجمهور أي حاجة بتنزليها بتوصلهم أسرع، ولكن المستمع العربي لازم تجيبي الأغنية لـ أذنه وتسمعيه”.

وعن ألبومها الجديد، قالت نوال الزغبي: "أول مرة بخوض تجربة الألبوم كإنتاج، وبنزل كل أغنية في الألبوم لوحدها، وكنت ضد إني أنزل الألبوم ولقيت فتوى أن لو هنزل ألبوم أنزله بالطريقة دي".