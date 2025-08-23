نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل: "سعيدة أوي من رد الفعل على ألبومي الأخير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن سعادتها الكبيرة بـ ردود الفعل على ميني ألبوم حلم، الذي طرحته خلال الفترة الماضية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها.

تصريحات بسمة بوسيل

فقالت بسمة بوسيل: "أنا مبسوطة أوي من رد الفعل على ألبومي الأخير، أهم حاجة أن الناس لما بتسمعه بيوصلهم الإحساس اللي عايزه أوصله، ومفيش أغنية بتضايقهم في النص، وحطيت الأغاني المغربي في الآخر علشان مخضش الناس ولكني اتبسطت أنها عجبتهم".

وعن تعاونها مع رامز جلال، في فيلمه بيج رامي، قالت: "التمثيل جه صدفة، ورامز جلال كان شايف إني المفروض أمثل، لكني مكنتش شايفة ده خالص، وكان مصمم وقالي إني مينفعش ممثلش ومدليش فرصة إني أفكر، وبصراحة كنت خايفة لأنها حاجة جديدة عليا واتبسطت أوي".



واختتمت بسمة بوسيل: "رامز بثق فيه، والفيلم عاجبني، وهو للعائلة كلها، في الأول كنت لسه مش فاهمة التمثيل وكمان أنا بزهق أوي خاصة إنهم بيقعدوا ساعات طويلة يصوروا، وبعد يومين المخرج إداني النقط المهمة ومفتاح التمثيل".