بليك ليفلي تعود للكوميديا الرومانسية بفيلم "The Survival List" وسط أصداء نجاح وأزمات قضائية

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد النجمة العالمية بليك ليفلي لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلمها الكوميدي الرومانسي المرتقب "The Survival List"، حيث تقدم شخصية "آني"، وهي منتجة برامج تلفزيون واقع ناجحة تجد نفسها أمام تحدٍ غير متوقع فبعد أن تُجبر على الانضمام إلى برنامج جديد يقوده خبير البقاء المعروف "تشوبر لين"، تنقلب الأوضاع رأسًا على عقب عندما يتسبب حادث غرق في احتجازهما معًا على جزيرة نائية.

سرعان ما تكتشف "آني" أن الرجل الذي يقدم نفسه كخبير للبقاء ليس سوى محتال يفتقر لأبسط مهارات النجاة، لتضطر هي إلى تولي القيادة ومحاولة إيجاد وسيلة لإنقاذ حياتهماومع تصاعد الأحداث بين الكوميديا والمواقف الحرجة، ينشأ بين الطرفين انسجام غير متوقع يضفي أبعادًا رومانسية على القصة وحتى الآن لم يُكشف عن الممثل الذي سيجسد شخصية "تشوبر لين".

ويأتي هذا العمل ليكون المحطة السينمائية التالية لليفلي بعد نجاح فيلمها الأخير "It Ends With Us"، الذي حصد إيرادات تجاوزت 351 مليون دولار عالميًا غير أن أجواء النجاح لم تخلو من الجدل، بعدما دخلت ليفلي في صراع قانوني مع مخرج الفيلم جاستن بالدوني، متهمةً إياه بالتحرش والانتقام، في حين رُفضت دعوى التشهير التي رفعها ضدها.