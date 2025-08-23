موسم سينمائي ساخن.. بيج رامى في مواجهة الكلاب السبعة وبرشامة يتحدى هيبتا 2

القاهرة - محمد ابراهيم -

يشهد الموسم السينمائي المقبل منافسة شرسة بين عدد من الأفلام المصرية والعربية، حيث انتهى صُنّاع عدة أعمال كبرى من تصويرها لتصبح جاهزة للعرض في الشهور المقبلة ويترقّب الجمهور موسمًا استثنائيًا يجمع بين الكوميديا والرومانسية والأكشن والإنتاجات الضخمة، ما ينذر بسباق قوي على شباك التذاكر ولقب الأعلى إيرادات.

برشامة.. كوميديا ساخرة من قلب لجنة الامتحانات

ينطلق النجم هشام ماجد مع ريهام عبدالغفور في تجربة كوميدية جديدة تحمل اسم «برشامة»، حيث تدور الأحداث حول طالب يؤدي الامتحانات بنظام المنازل، ليجد نفسه وسط مفارقات مضحكة داخل لجنة الامتحانات. الفيلم يشارك في بطولته باسم سمرة وطه دسوقي ومصطفى غريب، من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي ويُعد العمل محطة جديدة في مسيرة هشام ماجد، بينما تقدّم ريهام عبدالغفور شخصية كوميدية مختلفة كليًا عما اعتاد عليه الجمهور.

هيبتا 2.. استكمال رحلة البحث عن الحب

بعد النجاح الكبير للجزء الأول، يعود فيلم «هيبتا» بجزء ثانٍ يحمل عنوان «هيبتا 2». يشارك في بطولته كريم فهمي، منة شلبي، محمد ممدوح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، مايان السيد، وحسن مالك. القصة مستوحاة من رواية محمد صادق، ويخرج العمل هادي الباجوري. يتناول الفيلم تجارب الحب بمراحله المختلفة، عبر أجيال متعددة، ليؤكد أن المشاعر لا ترتبط بعمر أو زمن محدد.

بيج رامى.. عودة رامز جلال ومفاجأة بسمة بوسيل

رامز جلال يعود للسينما من خلال فيلم «بيج رامى»، الذي انتهى تصويره مؤخرًا، ويشهد أول ظهور سينمائي للفنانة بسمة بوسيل يشارك في البطولة محمد أنور، محمد عبدالرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم. العمل يجمع بين الكوميديا والتشويق والمغامرات غير المتوقعة، ويُعد خطوة جديدة لرامز جلال للعودة بقوة إلى الشاشة الكبيرة.

The Seven Dogs.. أضخم إنتاج عربي ببطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز

يُعد فيلم «The Seven Dogs» المفاجأة الأبرز هذا الموسم، حيث يُصنَّف كأضخم إنتاج عربي بميزانية تخطت 40 مليون دولار. يجمع بين بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ويشارك فيه نخبة من نجوم العالم، بينهم جيانكارلو إسبوزيتو، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، وسانجاي دوت، إضافة إلى الممثلة تارا عماد والنجم السعودي ناصر القصبي. تدور الأحداث حول ضابط إنتربول (أحمد عز) يضطر للتعاون مع أحد أبرز أعضاء منظمة إجرامية خطيرة (كريم عبدالعزيز) لوقف تجارة مخدرات دولية. الفيلم من إخراج بلال العربي وعادل فلاح، في تجربة تُعد نقلة نوعية للسينما العربية نحو العالمية.

وفيها إيه يعني؟.. الرومانسية الكوميدية تعود بقوة

بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل، ويشاركهما مصطفى غريب وأسماء جلال وميمي جمال. يناقش الفيلم فكرة أن الحب لا يرتبط بعمر أو وقت محدد، في قالب رومانسي كوميدي خفيف. العمل من تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، وإخراج عمر رشدي حامد، وإنتاج أحمد الجنايني.

الست.. منى زكي وتجسيد كوكب الشرق

تعود النجمة منى زكي بفيلم «الست»، الذي يجسد السيرة الذاتية لأم كلثوم. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم عمرو سعد، نيللي كريم، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، أمينة خليل، محمد فراج، سيد رجب، وعمرو يوسف. العمل يستعرض رحلة «كوكب الشرق» من بداياتها وحتى رحيلها، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والفنية التي شكّلت شخصيتها وأثّرت في مشوارها.