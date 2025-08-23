نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميريهان حسين بإطلالة صيفية تخطف الأنظار.. وتترقب عرض "أمير العوامري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها لحظات من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورًا جديدة من أجواء البحر،وقد تفاعل متابعوها بشكل واسع مع إطلالتها الأنيقة باللون الأسود، التي أظهرت حضورها اللافت وجاذبيتها على الشاطئ.

وحصدت الصور سيلًا من التعليقات التي عبّرت عن إعجاب الجمهور بجمال ميريهان حسين، مؤكدين أنها تعرف دائمًا كيف تخطف الأضواء بأسلوبها الخاص.

وعلى الصعيد الفني، تستعد ميريهان حسين لطرح أحدث أعمالها الدرامية "أمير العوامري"، الذي يسلّط الضوء على عالم رجال الأعمال وصراعات النفوذ والمال، من خلال قصة حب معقدة تجمع بين شخصية "أمير العوامري" والفتاة "منيرة".

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، ومحسن محيي الدين، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين في العمل.