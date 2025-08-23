تعرف علي شخصية هاجر الشرنوبي في حكاية "هند" من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد صناع مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" لعرض حكاية جديدة تحمل عنوان "هند"، والتي يشارك في بطولتها عدد من النجوم، من بينهم هاجر الشرنوبي التي تجسد خلال الأحداث شخصية زوجة الفنان عزوز عادل، حيث يجسد دور "عمر" الذي يقف بجوار الأبطال ويساندهم في مواجهة أزماتهم.

الحكاية تضم أيضًا النجمة ليلى زاهر، والفنان حازم إيهاب، إلى جانب مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، وهي من تأليف هند عبد الله، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج K Media بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض حكاية "هند" يوم السبت المقبل عبر شاشة dmc ومنصتي watch it وشاهد ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يواصل تقديم قصص اجتماعية متنوعة في موسم الصيف.