نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن جانب إنساني مؤثر من حياتها، مؤكدة أنها وضعت مصلحة أولادها فوق أي اعتبار خلال فترة طلاقها، حتى لو كان ذلك على حساب مسيرتها الفنية.

وخلال مؤتمر صحفي سبق حفلها الأخير في لبنان، أوضحت الزغبي: "ابتعدت لفترة طويلة عن الفن، كنت أُسّس عائلتي وأعطي كل وقتي لأولادي، وخلال فترة الطلاق تأثروا كثيرًا بالموضوع، وما كان في حد قادر يحتويهم غيري لذلك قررت أن أكون بجانبهم، وبعد ما اطمأننت عليهم رجعت أركز أكثر على الفن."

وعن حفلاتها في لبنان، أشارت الفنانة الذهبية إلى أن الجمهور بحاجة اليوم إلى الفرح بعد سنوات من الأزمات، قائلة: "الناس زهقت من الخوف ومن الأخبار الصعبة، والسنة دي بداية جديدة للحفلات والأجواء المليئة بالسعادة، وإن شاء الله القادم أجمل."

كما تحدثت عن ألبومها الجديد الذي تخوض فيه تجربة الإنتاج للمرة الأولى، مضيفة أنها قررت طرح أغنياته بشكل منفرد: "كنت ضد فكرة الألبوم التقليدي، ووجدت أن أفضل طريقة هي إصدار كل أغنية على حدة.