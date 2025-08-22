فن ومشاهير

تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد

0 نشر
0 تبليغ

  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 1/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 2/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 3/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 4/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 5/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 6/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 7/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 8/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 9/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 10/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 11/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 12/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 13/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 14/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 15/16
  • تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد 16/16

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الثنائي تامر عاشور وبهاء سلطان حفلًا استثنائيًا ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 8 آلاف متفرج، امتلأت بهم مقاعد وقاعات المهرجان حتى آخرها.

 

و افتتح تامر عاشور الحفل بأجواء طربية مميزة، وغنى "هيجيلي موجوع" التي تفاعل معها الجمهور الليبي بالغناء والتصفيق الحار، قبل أن يواصل رحلته الغنائية بمجموعة من أبرز أعماله مثل: افترقنا، إنت اخترت، تيجي نتراهن، ياه، بقول عادي، بالإضافة إلى تقديمه أغنية النجمة أنغام الشهيرة "لوحة باهتة" من ألحانه، والتي لاقت استحسان الجمهور.

 

كما شاركه الملحن إسلام رفعت الغناء في إحدى الفقرات، وسط تفاعل واسع من الحضور.

 

وأثناء فقرته، حرص عاشور على الإشادة بالفنان بهاء سلطان، واصفًا إياه بـ "المطرب الكبير"، ثم قدّمه للجمهور الذي استقبله بحفاوة بالغة قبل صعوده إلى المسرح.

 

بدأ بهاء سلطان فقرته الغنائية بأغنية "إعلان وي جامدين"، ثم أشعل الأجواء بسلسلة من أنجح أغانيه التي رددها الجمهور معه عن ظهر قلب، ومنها: الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة، أنا غلطان، قوم أقف، أنا من غيرك، يا ترى، تعالى أدلعك، أنا مصمم، قالي، أنا مش معاهم، صحبي يا صحبي، دلوقتي عجباكوا.

 

واختتم حفله على وقع المطالبات الجماهيرية بأغنيته الشهيرة "تعالى أدلعك" التي تفاعل معها الحضور بشكل استثنائي.

 

الحفل وُصف من جمهوره بأنه ليلة لا تُنسى في بنغازي، حيث امتلأت الأجواء بالبهجة والطرب، فيما طالب الآلاف من الحاضرين بضرورة تكرار التجربة قريبًا في ليبيا، وتصدر الحفل تريند X - تويتر سابقا - خلال الساعات القليلة الماضية.

e82af62aaf.jpg
71322f7432.jpg
eae2e097b8.jpg
f131a6e7cf.jpg
b0b507f437.jpg
4f9f1d656c.jpg
6b1d3919e3.jpg
51f71983c3.jpg
e262390dc1.jpg
868aa81876.jpg
bd0b5e3bd3.jpg
8160987a66.jpg
bb11225fb3.jpg
6ec5cf0cec.jpg
89bb28b342.jpg
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا