نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي بحضور جماهيري كامل العدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الثنائي تامر عاشور وبهاء سلطان حفلًا استثنائيًا ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 8 آلاف متفرج، امتلأت بهم مقاعد وقاعات المهرجان حتى آخرها.

و افتتح تامر عاشور الحفل بأجواء طربية مميزة، وغنى "هيجيلي موجوع" التي تفاعل معها الجمهور الليبي بالغناء والتصفيق الحار، قبل أن يواصل رحلته الغنائية بمجموعة من أبرز أعماله مثل: افترقنا، إنت اخترت، تيجي نتراهن، ياه، بقول عادي، بالإضافة إلى تقديمه أغنية النجمة أنغام الشهيرة "لوحة باهتة" من ألحانه، والتي لاقت استحسان الجمهور.

كما شاركه الملحن إسلام رفعت الغناء في إحدى الفقرات، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وأثناء فقرته، حرص عاشور على الإشادة بالفنان بهاء سلطان، واصفًا إياه بـ "المطرب الكبير"، ثم قدّمه للجمهور الذي استقبله بحفاوة بالغة قبل صعوده إلى المسرح.

بدأ بهاء سلطان فقرته الغنائية بأغنية "إعلان وي جامدين"، ثم أشعل الأجواء بسلسلة من أنجح أغانيه التي رددها الجمهور معه عن ظهر قلب، ومنها: الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة، أنا غلطان، قوم أقف، أنا من غيرك، يا ترى، تعالى أدلعك، أنا مصمم، قالي، أنا مش معاهم، صحبي يا صحبي، دلوقتي عجباكوا.

واختتم حفله على وقع المطالبات الجماهيرية بأغنيته الشهيرة "تعالى أدلعك" التي تفاعل معها الحضور بشكل استثنائي.

الحفل وُصف من جمهوره بأنه ليلة لا تُنسى في بنغازي، حيث امتلأت الأجواء بالبهجة والطرب، فيما طالب الآلاف من الحاضرين بضرورة تكرار التجربة قريبًا في ليبيا، وتصدر الحفل تريند X - تويتر سابقا - خلال الساعات القليلة الماضية.