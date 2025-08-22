نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تختتم فعاليات الورشة التدريبية "أنتِ الأثر" لدعم المرأة المعيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات ثالث مجموعات الورشة التدريبية "أنتِ الأثر"، ضمن مبادرة أثر وأثير، والتي أقيمت بمقر إعداد القادة بمصر الجديدة، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز قدرات المرأة وإكسابها مهارات صمود نفسي واجتماعي.

وأوضحت أميمة مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، أن الورشة ركزت على تمكين المرأة المعيلة، وإكسابها أدوات التعامل مع الصعوبات الحياتية والتغلب عليها بحكمة دون الانزلاق تحت وطأة الضغوط، مشيرة إلى أن ظاهرة المرأة المعيلة تتسع في مجتمعاتنا المعاصرة، وهناك الكثير من النساء اللواتي واجهن تحديات الحياة بمفردهن بشجاعة، وهو ما استدعى تنفيذ هذه الورشة لتقديم استراتيجيات عملية للتعامل مع هذه التحديات دون أن تلحق الضرر بالمرأة أو تؤثر سلبا على حياتها.

وأضافت أن الورشة تناولت موضوعات متعددة، أبرزها أعباء الحياة اليومية والضغوط الاقتصادية، وطرق مواجهة التحديات الاجتماعية داخل الأسرة لضمان الاستقرار والحماية من صدمات الحياة، مع التركيز على ضبط النفس لتقليل مستويات التوتر وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي.

كما تحدثت الدكتورة نهى سويلم، استشاري التدريب المؤسسي، في آخر محاضرات الورشة، حول بناء الثقة بالنفس للمرأة المعيلة، مؤكدة على ضرورة تعزيز شعورها بالكفاءة والاعتزاز بذاتها، ومنحها القدرة على حل المشكلات، والسعي لتعليم المهارات الاقتصادية وتمكينها من العمل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، بهدف محو مشاعر الوحدة والعزلة، وتغيير النظرة المجتمعية لها إلى منظور إيجابي وداعم.

وتضمنت الورشة مجموعة من ورش العمل التي ركزت على آليات التعامل مع مواقف الحياة المختلفة، وتقديم حلول عملية للتحديات اليومية، بما يضمن تطوير مهارات المرأة المعيلة وقدرتها على مواجهة الحياة بثقة وصمود، وتحويل الصعوبات إلى فرص للنمو والتقدم.