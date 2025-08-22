الرياض - كتبت رنا صلاح - عاد الفنان السوري الشامي إلى الأردن متألقًا، بعد رحلة طويلة من اللجوء والكفاح، ليصبح أصغر مدرّب في تاريخ برنامج "ذا فويس كيدز"، في خطوة أثارت إعجاب جمهوره وأعادت تسليط الضوء على قصة نجاح ملهمة بدأت من شوارع عمّان.

الشامي يروي قصة كفاحه من شوارع عمّان .. صور

الشامي، الذي اضطر لمغادرة سوريا في سن التاسعة، عاش سنوات صعبة في الأردن، حيث عمل في مهن بسيطة لدعم أسرته، لكنه لم يتخلَّ عن شغفه بالموسيقى.

وقد وثّق تلك المرحلة في أغانيه التي حملت مشاعر الغربة والحنين، أبرزها كلمات: "أنا معروف لاجئ.. لا وطن / ما شافوا اللي شفتو أنا.. غريب برا البلاد / عشت العمر برا.. سميت الشام بشوارع عمّان"



اليوم، وبعد أن حقق شهرة واسعة بأغنيته "دكتور"، يعود الشامي إلى عمّان كعضو في لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" إلى جانب رامي صبري وداليا مبارك، حيث يُصوَّر البرنامج في استوديوهات Olvewood باستخدام أحدث تقنيات التصوير والإضاءة.



وقد نشر الشامي عبر "إنستغرام" صورًا من زيارته، مرفقًا إياها بتعليق مؤثر: "غادرتك لاجئ... رجعتلك نجم" وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين عبّروا عن فخرهم بما حققه من إنجازات خلال فترة قصيرة.