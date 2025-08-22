الرياض - كتبت رنا صلاح - في رد حاسم على موجة الشائعات، نفى الكاتب الكويتي فهد العليوة بشكل قاطع ما تم تداوله حول زواجه من الفنانة شجون الهاجري، مؤكدًا أن هذه الأخبار "عارية تمامًا من الصحة" ولا تستند إلى أي واقع.

فهد العليوة يحسم الجدل حول علاقته بشجون الهاجري

وأوضح في تصريحات صحفية أنه فوجئ بكم هائل من الأخبار المغلوطة، مشددًا على عدم وجود أي عقد زواج رسمي بينه وبين شجون.



وجاء نفي العليوة بعد انتشار منشور من حساب يُدعى "ماما حياة"، يُقال إنه يعود إلى والدة شجون، حيث نُشرت صورتان تجمعان فهد وشجون، إحداهما من الطفولة والأخرى حديثة، مع تعليق يوحي بزواجهما.

إلا أن العليوة أكد أن الحساب لا يعود لوالدة شجون، مرجحًا أنه صُمم ليُشبه الحساب الأصلي بهدف نشر أخبار غير صحيحة وتضليل الجمهور.



كما علّق العليوة على تغريدة سابقة للفنانة أحلام الشامسي، التي عبّرت فيها بشكل ودي عن رغبتها في تزويجه من شجون، قائلًا: "أحلام يحق لها ما لا يحق لغيرها، فهي بمثابة أخت، وأكن لها كل الاحترام والتقدير"، موضحًا أن تعليقها كان مداعبة لطيفة بدافع المحبة، ولا علاقة له بأي زواج فعلي.



ورغم نفي الزواج، أشار التقرير إلى وجود علاقة مميزة تجمع الطرفين، قائمة على الود والإعجاب، وقد ظهرا معًا في مناسبات عدة ومنشورات مشتركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تغذية الشائعات التي اجتاحت المنصات خلال الأيام الماضية.