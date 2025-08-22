الرياض - كتبت رنا صلاح - في أجواء فنية مشحونة بالجدل، تصدّر النجم التركي باريش أردوتش المشهد في الدورة السادسة والعشرين من جوائز "صدري أليشيك" للمسرح والسينما، بعد فوزه بالجائزة السينمائية الخاصة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المتابعين عن شكوكهم في أحقية أردوتش بالجائزة، مشيرين إلى وجود ممثلين قدموا أداءً أقوى خلال العام.

باريش أردوتش يفوز بجائزة مثيرة للجدل

وفي المقابل، نالت الممثلة الصاعدة مينا دميرتاش جائزة "أكرم بورا" لأفضل ممثلة جديدة عن دورها في عمل "بيرابير"، وسط إشادة واسعة من النقاد بأدائها اللافت، ما عزز حضورها في الساحة الفنية التركية.

الجدل لم يتوقف عند فوز أردوتش، بل امتد ليشمل استياء الممثلة القديرة إسراء درمانجي أوغلو، المعروفة بدور "العمة مقدس"، التي عبّرت عن غضبها لعدم ترشيحها أو فوزها بأي جائزة، ونشرت مقطع فيديو ساخر عبر "إنستغرام" قالت فيه: "يبدو أنني لا أُعتبر فنانة في هذا البلد، رغم عملي الطويل في المسرح والتلفزيون".

وتُعد جوائز "صدري أليشيك" من أبرز الفعاليات الفنية في تركيا، حيث تُنظم سنويًا منذ أكثر من 25 عامًا لتكريم التميز في مجالي المسرح والسينما، وتسعى إلى تسليط الضوء على المواهب البارزة والإنجازات الفنية خلال العام.