نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تواصل أنشطة المسرح المتنقل وقوافل دعم الموهوبين ببرج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل بقرية بنجر 6 بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية في القرى الأكثر احتياجًا للخدمة الثقافية.

وشملت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والحرفية بمدرسة بنجر 6 الابتدائية، تضمنت ورش تعليم أساسيات الرسم والتلوين، وطرق العمل على القصدير بإشراف فاطمة أبو الفضل، وورشة الطباعة بالاستنسل، بالإضافة إلى فقرة اكتشاف المواهب المتميزة مع حمدي الرديني.

كما تضمنت الورش تنفيذ أقنعة من الفوم جليتر وعمل حقائب بإشراف دولت شبل، وورش تعليم مبادئ الكروشية وصنع مفارش، وورشة خرز لصناعة عقود وشنط بإشراف هناء أحمد محمد، إلى جانب ورشة ريزن وصب حروف بإشراف وائل شهاوي والسيد عبد السلام.

واختتم اليوم بعرض فني قدمته فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الابياري، تضمن مجموعة من الأغاني والتواشيح الدينية، منها: "صلى الله على محمد"، "يا رايح المدينة سلملي على النبي"، "مدد مدد"، "على باب سيدنا النبي"، "رايحه فين يا حاجه"، "المسك فاح"، "أنت فين"، وغيرها، والتي شهدت تفاعلا من الحضور.

القافلة تنفذ تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.