التحطيب وأوبريت الليلة الكبيرة في مهرجان صيف بلدنا بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية ثاني عروضها الفنية ضمن مهرجان "صيف بلدنا " في موسمه الخامس، بمحافظة الإسكندرية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة بالمحافظات.

وتفاعل الجمهور مع الفقرات الاستعراضية التي قدمتها الفرقة على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، منها: أمانة يا مراكبي، يا بنت يا ملاية، حبيبي يا واد يا صعيدي، ملوي بلدي، وعروسة الوادي.

وتواصلت الفعاليات بتقديم الفرقة لوحات استعراضية متنوعة لفن التحطيب بقيادة الفنان محمد شحاتة، وسط تفاعل كبير من الجمهور على نغمات الموسيقى الشعبية.

كما تألقت فرقة الرواد لعرائس الماريونت لذوي الهمم، بقيادة الفنان هشام نصرت، وقدمت مجموعة من العروض الفنية منها نام يا جرجاوي، إسكندرية يا موجة حب، حضرة العمدة، الطبلة، والتنورة، وختاما أوبريت "الليلة الكبيرة" بفقراته الشهيرة.

شهدت الفعاليات حضور الفنانة أماني علي عوض، مدير قصر ثقافة الأنفوشي، الفنان محمد فرماوي، مدير عام الفرقة القومية للفنون الشعبية، والمخرجة ريهام عبد الرازق، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية، وعدد كبير من أهالي المحافظة والمصطافين.

وينفذ مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.

ويستمر المهرجان حتى 27 أغسطس الحالي، مقدما عروضا مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة، وتتواصل الفعاليات غدا الجمعة في التاسعة مساءً مع عرض فني لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى.