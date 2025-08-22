الاحتفاء بإبداعات الفائزين في مسابقة النشر الإقليمي بثقافة القليوبية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مكتبة مصر العامة بمدينة بنها، اليوم الخميس، حفل توقيع المجموعة القصصية "أوراق من دفتر منخوليا" للكاتبة والقاصة سعاد السعيد، الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي لفرع ثقافة القليوبية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

حضر الحفل كل من الفنان ياسر فريد مدير عام فرع ثقافة القليوبية، الشاعران محمود الزهيري وسليمان الزهيري، وأداره الشاعر مجدي أبو الخير.

أكد الفنان ياسر فريد أن برامج النشر الإقليمي تلعب دورا محوريا في دعم حركة النشر، لا سيما للكتاب الشباب في الأقاليم، فيما تحدث الشاعر مجدي أبو الخير عن دور المؤسسة الثقافية في اكتشاف المواهب الجديدة وتقديمها عبر سلاسل النشر الإقليمي، مشيرا إلى الخصائص الذاتية والفلسفية التي تميزت بها المجموعة، واستشهد بعدد من النماذج الإبداعية داخلها.

وتناول الشاعر محمود الزهيري قراءة لبعض قصص المجموعة، مشيرا إلى القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تناولتها المجموعة مثل الحرية وحقوق المرأة والمساواة.

أما الشاعر سليمان الزهيري فقد استعرض جماليات البناء السردي للمجموعة، ودور البيئة في تشكيل الخط السردي، مع التركيز على التداخل الأدبي بين القصة وأنواع أدبية أخرى مثل الشعر.

وتضمنت المجموعة القصصية "أوراق من دفتر منخوليا" 22 قصة قصيرة، من بينها: "المازورة"، "مدام فاي"، "تشخيص مخالف"، "ضوء لا يرفع رأسه"، "نقوش على ذاكرة مفقودة"، "صحيفة الحالة النفسية"، "خلف سور ضحاك"، "دائرة لم تكتمل"، "الطيران في أقفاص وهمية"، "تمثال سعد"، "ابحث عني.. معي!"، "إسعاف"، "أوراق من دفتر منخوليا"، "إشارة لقطار أعمى"، "مطلوب أشعة أخرى"، "بورتريه"، "عيون جائعة"، "ساكن العلالي"، "طائر فوق حرف النون"، "لغم على قيد الحياة"، و"كوفيتات ليست للبيع". وألقت الكاتبة مقاطع مختارة من بعض القصص، أمام الحضور.

أقيم الحفل تحت إشراف الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، من خلال فرع ثقافة القليوبية، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

وفي سياق آخر، يواصل نادي المرأة بقصر ثقافة بنها فعاليات ورشته المجانية لتعليم تفصيل الملابس، التي تشهد إقبالا كبيرا من المتدربات. كما شهدت مواقع الفرع مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، منها ورشة عمل "شعار محافظة القليوبية" باستخدام قشرة الخشب بإشراف د. رحمة طارق، إضافة إلى ورش رسم حر ورسم على الزجاج.