نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء توعوي عن أهمية مبادرة حياة كريمة وأنشطة بدوري المكتبات في ثقافة سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم فرع ثقافة سوهاج مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي.

وعقد بيت ثقافة شطورة محاضرة بعنوان "مبادرة حياة كريمة ودورها في تحسين معيشة الفرد" بمقر جمعية أولاد موسى بشطورة، ألقاها السيد محمد علي موسى، موجه بالمعاش، واستعرض خلالها جهود الدولة من خلال المبادرة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريمهم، وضمان حصولهم على الرعاية الشاملة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم.

وفي إطار أنشطة لإقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وبإشراف فرع ثقافة سوهاج برئاسة أحمد فتحي، نفذت الأخصائية الثقافية إيريني إيليا بقصر ثقافة الكوثر سباق معلومات عامة ضمن تصفيات النسخة الرابعة لدوري المكتبات تحت شعار "تراث البوادي كنوز بلادي". وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وشملت المسابقة طرح مجموعة من الأسئلة التي تناولت المجالات الأدبية والفنية والجغرافية والتاريخية والتراثية، مسلطة الضوء على حياة أهل البوادي في مصر، وعاداتهم وتقاليدهم، والحرف التي يشتهرون بها، بما يعزز المعرفة الثقافية ويغرس الانتماء للهوية الوطنية لدى المشاركين.