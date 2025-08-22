نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مبادرة "أنت الحياة".. الثقافة تشارك بعروض فنية وورش للأطفال في قرية كبريت المفارق بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعدد من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن قافلة مبادرة "أنت الحياة"، التي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة لخدمة أهالي قرية كبريت المفارق والقرى المجاورة بمحافظة السويس، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المجتمعية.

شهدت الفعاليات عروضا مسرحية قدمها الفنان كامل عبد العزيز، تضمنت مسرح العرائس وعرض الأراجوز، بالإضافة إلى اسكتشات وفقرات استعراضية تعليمية تهدف إلى غرس القيم المجتمعية، وتعزيز قدرات الأطفال على الإبداع والتعبير الفني.

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنون تشكيلية قدمتها الفنانة لمياء عبد المنعم، اشتملت على الرسم على الوجوه وأنشطة تشكيلية مبتكرة، صممت لإثراء خيال الأطفال، وتنمية مهاراتهم الحسية والبصرية.

نفذت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس برئاسة هويدا طلعت عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لدعم القرى والمجتمعات المحلية، ودمج التوعية بالترفيه الفني بشكل مبتكر وجاذب للأطفال.