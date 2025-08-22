نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حفل غنائي لمدحت صالح بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي الفنان الكبير مدحت صالح مساء اليوم الجمعة حفلًا غنائيًا مميزًا ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

ويقدم مدحت صالح باقة من أجمل أغانيه التي اعتاد جمهوره التفاعل معها، فيما تفتتح الحفل الفنانة نسمة عبد العزيز بفقرة موسيقية مميزة بصحبة فرقتها.

ويشهد المهرجان، الذي انطلقت فعالياته يوم 15 أغسطس ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه، مشاركة نخبة من نجوم الطرب والموسيقى في الوطن العربي.

وفي مقدمة المطربين الذين شاركوا في المهرجان علي الحجار، خالد سليم، أحمد جمال، مصطفى حجاج، عمرو سليم، هشام عباس، الموسيقار فتحي سلامة، ومحمود التهامي.