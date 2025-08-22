ألغاز مرض أنغام.. كيس غامض يتحول إلى خراج والأطباء الألمان في حيرة!

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الدكتور خالد منتصر تفاصيل دقيقة عن الحالة الصحية للفنانة أنغام، موضحًا أنها بدأت رحلتها العلاجية في أحد المستشفيات المصرية بعد إصابتها بالتهاب حاد في البنكرياس، وارتفاع إنزيماته بشكل لافت، مصحوبًا بآلام شديدة. وبعد الفحوصات تبين وجود كيس على البنكرياس، رجّح الأطباء أنه حميد وليس ورمًا سرطانيًا.

وأوضح منتصر، أن أنغام، وبعد معرفتها بوجود الكيس، قررت استكمال علاجها في ألمانيا بمركز طبي متخصص، حيث أجرى الأطباء هناك تدخلًا بالمنظار لتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة. وجاءت نتائج التحليل مطمئنة، إذ تبيّن أنه حميد. غير أن معاناتها لم تنتهِ، فمع أول محاولة لتناول الطعام والشراب عاد الألم مجددًا، ليكتشف الأطباء أن الكيس قد تحوّل إلى خراج.

وبحسب منتصر، أُجريت جراحة دقيقة بالروبوت لاستئصال الخراج، إلا أن الألم ما زال مستمرًا، وهو ما وضع الأطباء أمام لغز طبي صعب، حيث لم يعد هناك سبب واضح يفسّر استمرار الأعراض.

وختم خالد منتصر حديثه قائلًا: "حتى الآن لم تُثبت أي دلائل على إصابتها بالسرطان، ونتمنى لنجمتنا الكبيرة أنغام الشفاء العاجل، وأن تعود قريبًا لتضيء خشبة المسرح بروعة صوتها.