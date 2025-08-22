نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جذابة.. هاجر أحمد تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بصور لها من أحدث ظهور وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “هاجر” وهي ترتدي فستان باللون الأحمر، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال هاجر أحمد

وكان اخر اعمال الفنانة هاجر أحمد هو مشاركتها في رمضان الماضي من خلال مسلسل «المعلم» من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: سهر الصايغ، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

كما شاركت في فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح،مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد، أحمد وفيق،والفنان الراحل جميل برسوم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي بروداكشن)، وإخراج عمرو عرفة.