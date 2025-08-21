فن ومشاهير

يسرا المسعودي تشارك في بطولة "سفاح التجمع"

  • يسرا المسعودي تشارك في بطولة "سفاح التجمع" 1/7
  • يسرا المسعودي تشارك في بطولة "سفاح التجمع" 2/7
  • يسرا المسعودي تشارك في بطولة "سفاح التجمع" 3/7
  • يسرا المسعودي تشارك في بطولة "سفاح التجمع" 4/7
  • يسرا المسعودي تشارك في بطولة "سفاح التجمع" 5/7
  • يسرا المسعودي تشارك في بطولة "سفاح التجمع" 6/7
  • يسرا المسعودي تشارك في بطولة "سفاح التجمع" 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم -  

انضمت الممثلة الشابة يسرا المسعودي إلى فيلم سفاح التجمع الذي بدأ العمل علي مشاهد تصويره خلال الايام الجارية

وقالت أنها تجسد شخصية واحدة من ضحايا سفاح التجمع، مشيرة إلى أنها تجربة مختلفة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

7a1e34f083.jpg
cdd3b633ad.jpg
8eecaa7cce.jpg

وأكدت أن تجربة سفاح التجمع مختلفة، وتضم العديد من المفاجآت والمشاهد المليئة بالأكشن، واصفة إياها بأنها تجربة مشوقة جدًا ومتميزة.

ece9e8becf.jpg
453218ffc3.jpg
abb041fb1b.jpg

ويُذكر أن فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.
 

وفي جانب آخر خضعت يسرا المسعودي لجلسة تصوير خلال الأيام الماضية من أجل تحضيرات الفيلم قام بجلسة التصوير الفوتوغرافر مصطفى فايد.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

