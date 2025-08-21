يسرا المسعودي تشارك في بطولة "سفاح التجمع"

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضمت الممثلة الشابة يسرا المسعودي إلى فيلم سفاح التجمع الذي بدأ العمل علي مشاهد تصويره خلال الايام الجارية

وقالت أنها تجسد شخصية واحدة من ضحايا سفاح التجمع، مشيرة إلى أنها تجربة مختلفة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

وأكدت أن تجربة سفاح التجمع مختلفة، وتضم العديد من المفاجآت والمشاهد المليئة بالأكشن، واصفة إياها بأنها تجربة مشوقة جدًا ومتميزة.

ويُذكر أن فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.



وفي جانب آخر خضعت يسرا المسعودي لجلسة تصوير خلال الأيام الماضية من أجل تحضيرات الفيلم قام بجلسة التصوير الفوتوغرافر مصطفى فايد.