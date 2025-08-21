نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " الرد الطبيعي" عودة قوية لنجمة ستاد أكاديمي بهاء الكافي بعد غياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب، عادت نجمة ستار أكاديمي 1 الفنانة التونسية بهاء الكافي لتطلق أغنيتها المصوّرة المصرية "الرد الطبيعي"، بإدارة المخرج جان- بيار عبدايم، وهي من كلمات صبري رياض وألحان محمد راجح وتوزيع ياسر ماجد وميكس وماسترينغ لياسر أنور، وهي من إنتاجها الخاص.

وقد أصدرت بهاء الأغنية على كافة منصّات البث الرقمي، وعلى قناة "اليوتيوب" الرسمية الخاصة بها.



صوّر المخرج جان- بيار أغنية "الرد الطبيعي" في لبنان خلال يوم واحد، وأراد أن يكون الفيديو كليب فيلمًا كوميديًا قصيرًا، شبيه لشخصية بهاء الحقيقية الطريفة. كما أصرّ أن يبدأ برسالة صادمة عن غياب بهاء وعودتها إلى الغناء؛ وقد شارك بهاء التمثيل الممثل اللبناني جلال مروان الشعّار.



ومن كلمات أغنية "الرد الطبيعي": "الرد الطبيعي عليك، إنّي أنسى اللّي قلتو واقوم، وإنّي أنسى إنّي كنت معاك، أو حتّى قابلتك يوم... بقى بعد اللّي كان ده تاريك، متراهن لدوب في هواك، وأنا لعبة يا دوب في إيديك، وما ليش أي دور جوّاك، مش عارفه أقول لك ايه، مش لاقيه لكلامي لزوم".



وتقول بهاء: "خلال فترة الغياب، لم أعلن قط عن اعتزالي، لكنني أردت الاهتمام بعائلتي، وفي الوقت عينه كنت أتابع كافة الأعمال الغنائية والتطوّرات الفنية". وأضافت: "اغتنمت الفرصة وسجلّت العديد من الأغنيات التي باتت جاهزة للطرح، وهي متعددة الألوان الغنائية، إلا أنني اخترت البدء بأغنية "الرد الطبيعي" التي ربطناها في الكليب بالعودة بشكل أو بآخر". وأنهت: "أتمنى أن تنال أغنية "الرد الطبيعي" اعجاب الجمهور الذي كنت بعيدة وقريبة عنه في الوقت عينه، وها أنا أعده ألا أغيب بعد اليوم".



يُذكر أن الفنانة التونسية بهاء الكافي، منذ انطلاقتها في برنامج "ستار أكاديمي 1" عام 2004 ووصولها إلى النهائيات، لفتت الأنظار بصوتها الطربي المميز، إضافة إلى شخصيتها الرقيقة. وقد أطلقت العديد من الأغنيات باللهجات العربية المختلفة ومنها التونسية، والمصرية، واللبنانية، التي حققت نجاحًا لافتًا، منها: "كيفك" و"وعدني" و"ليك عين" و"يا عيوني السهراني". كما خاضت تجربة التمثيل، حيث لعبت دور البطولة في الفيلم المصري "كاريوكي".

لمشاهدة أغنية "الرد الطبيعي":