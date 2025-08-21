نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيوان يستكمل عودته النارية للساحة الفنية عبر جديده "فوق فوق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "فوق فوق" هو عنوان الأغنية الجديدة التي تُسجّل عودة قوية للنجم اللبناني إيوان على الساحة الفنية حيث طرحها رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية، وهي باللهجة اللبنانية من غناء، كلمات وألحان إيوان، توزيع موسيقي ياسر الأحمدية، تسجيل ميكس وماسترينغ أنور مكاوي، رؤية فنية دوري شحادة، إدارة أعمال طوني هيكل أما الفيديو كليب فتولّت إخراجه رندلى قديح.

في تفاصيل العمل، تتسم أغنية "فوق فوق" بمعانيها التي تحمل طاقة إيجابية وإيقاعها الحماسي حيث تقول بعض كلماتها:

"‎جينا الليلة نخليها ذكرى

ننسى مبارح نحلم ببكرا

‎و اللي بدّو يلاقينا أهلا

‎نحنا وقمرنا بالسهرة

‎يلا إيدينا كلا فوق فوق فوق

‎غنوا الدنيي وعيشوها بشوق شوق شوق

‎لا ما بدنا الليلة نروق."

أما الفيديو كليب فجاء برسالة حياة من "ست الدنيا بيروت" إلى كل العالم بمثابة تحية ودعوة لحب الحياة، واللافت أنّ الكليب يجمع النوستالجيا مع الإيفيهات الكوميدية واللوحات الراقصة إلى جانب البساطة والعفوية. فاكتملت بذلك كافة العناصر الفنية في هذا العمل لناحية الكلمة واللحن والصورة لتقديم عمل فني غنائي مُصوّر يليق بعودة إيوان إلى الساحة الفنية بطريقة مميزة ومختلفة.

بدوره، يقول إيوان عن جديده: "لقد اخترتُ طرح هذه الأغنية تحديدًا لأنها تُعبّر عني في المرحلة الحالية من حياتي لا سيما الفكرة التي تتمحور حول أنّ الحياة حلوة بِحلوها ومرّها، وهذه الأغنية تتضمن دعوة للحب والفرح والسهر".

واستكمل تصريحه قائلًا: "متفائل بهذا العمل فمن ناحية هذه الأغنية تدعو للتفاؤل ومن ناحية أخرى أتعاون مع فريق ذي خبرة وإحترافية عالية وهذا ما يدعو للتفاؤل أيضًا"، وخص بالذكر تعاونه مع المخرجة رندلى قديح حيث وصفها "بالصديقة ووجه الخير منذ البدايات".

وعن كواليس الفيديو كليب، كشف إيوان عن التحديات التي واجهها مع فريق العمل لإنجاز التصوير في وقت قياسي خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمناخ الحار، فضلًا عن أنّ المزاج العام للأغنيات راهنًا مختلف ما يُشكّل تحدي آخر لاختيار هذا العمل تحديدًا. ونوّه بأنّ فكرة كليب "فوق فوق" تحمل نوستالجيا لا سيما أنّ الأغنية تتضمن عبارة "قول إن شاالله" ما يذكّرنا بالهيت الشهيرة لإيوان "اوعدني وقول إن شالله"، كما شدّد إيوان في تصريحه على أنّ العمل صُوّر في بيروت تأكيدًا على أنّها رمز الحياة وعاصمة الوطن الذي "لا ينكسر ".

من جانب آخر، يشير إيوان إلى أنه في جعبته أغنيات جديدة سيكشف عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وبدورها، تُصرّح المخرجة رندلى قديح عن هذا العمل بالقول: "إيوان صديقي منذ بداياته الفنية وتجمعنا الصداقة قبل العمل، وأحببتُ أن أعكس صورته الحقيقية المليئة بالطاقة والحيوية من خلال كليب فوق فوق خاصة أنّه شخص محبوب من جميع الفئات العمرية والجمهور اللبناني والعربي على حد سواء".

تضيف قديح قائلة: "من خلال هذا الكليب قدّمنا تحية للبنان لنحمل رسالة محبة وتقدير أيضًا". ولناحية إطلالاته، قدّم المخرج الفني والستايلست علي قديح النجم إيوان بإطلالات خارجة عن المألوف ليطل بشكل مختلف ومميز ويليق به وبالعمل معًا.

في سياق متصل، نشير إلى أنّ إيوان طرح جديده "فوق فوق" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وسيكون متاحًا عبر مختلف الإذاعات والتلفزيونات اللبنانية والعربية بعد أن كان قد روّج لهذا العمل خلال الأيام القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تفاعل جمهوره الذي عبّر عن حماسه بإنتظار كل جديد يُقدّمه إيوان.

