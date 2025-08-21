نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء حامد: خسوف القمر ببرج الحوت يُشعل التوترات بين المشاهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت وفاء حامد الباحثة في المشهد الفلكي، أن يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، سيشهد ولادة القمر الجديد في برج العذراء الترابي، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتقال الشمس إلى نفس البرج، مما يُنتج اقترانًا فلكيًا نادرًا وقويًا يُتوقع أن يُحدث تحولات عميقة على المستويين الفردي والدولي، ويشكّل تمهيدًا لأحداث بارزة خلال شهر سبتمبر.

قمر العذراء: بداية... ونهاية!

يُعرف هذا القمر فلكيًا باسم "قمر التحرر والانقلابات"، إذ يُحفّز الحركات المطالِبة بالحقوق، ويدفع نحو كسر القيود السياسية والاجتماعية، ووفقًا لما أكدته وفاء، من المرجّح أن يشهد العالم خلال هذه الفترة نزاعات حادة على السلطة، إلى جانب تغييرات مفاجئة في مراكز النفوذ والتأثير.

اضطرابات دولية.. وصراعات مفتوحة

وقالت حامد أن اقتران الشمس والقمر في برج العذراء يسلّط الضوء على مرحلة عنوانها "لكي تحصل على ما تريد، عليك أن تكون ذكيًا وقويًا"، ويُتوقع أن تظهر تلاعبات اقتصادية، وتُكشف أسرار كبرى في الأسواق المالية، مع قرارات حاسمة تمس البنوك العالمية.

كما حذّرت وفاء حامد من أن المرحلة المقبلة ستكون دقيقة مناخيًا، مع توقعات بظهور ظواهر جوية غير مألوفة، تتضمن أمطارًا مفاجئة واحتمالية وقوع زلازل في مناطق متفرقة من العالم، مشيرة إلى أن الفترة ذاتها قد تشهد الإعلان عن مرض خطير كان قيد الكتمان منذ أربعة أشهر.

وفي سياق موازٍ، توقّعت ثورة وشيكة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، مع بروز اختراعات مبتكرة واكتشافات جديدة في مجال الكهرباء، يقودها مخترعون شباب من المنتظر أن يُحدثوا نقلة نوعية في المشهد العلمي العالمي.

ومن المحتمل أن تشهد الفترة القادمة اهتزازات واضحة في العلاقات بين المشاهير ورجال الدين والأطباء، إلى جانب تزايد الحوادث المفاجئة وتعطُّل بعض المطارات دوليًا بفعل مشكلات تقنية أو هجمات سيبرانية.

وتتزامن هذه التأثيرات مع اكتمال القمر وخسوفه في برج الحوت، إضافة إلى تراجع كوكب زحل في نفس البرج، ما يُعمّق من حدة الأحداث ويقودنا نحو مرحلة كسر الأوهام وكشف الحقائق.

وفي ظل تواجد كوكب المريخ، رمز النار والحروب، في برج الميزان الهوائي، فإن مؤشرات التوترات الأمنية والعسكرية قد تتصاعد على الساحة الدولية.

في ختام توقعاتها، شدّدت وفاء حامد على أن المرحلة القادمة تتطلب أقصى درجات التركيز والهدوء، محذّرة من الانفعالات غير المحسوبة التي قد تكون باهظة الثمن نفسيًا وعمليًا.



كما دعت إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي ستشهد تصاعدًا في حملات تستهدف العقول الضعيفة والنفسيات الهشة.

وأكدت على أهمية حماية الأبناء من موجات التضليل الإعلامي والنفسي، محذّرة من محاولات استهداف الجيل الأصغر بطرق خفية.

وختمت وفاء تحذيراتها بالتشديد على أن هذه المرحلة حاسمة بكل المقاييس، وتتطلب يقظة داخلية، ووضوحًا ذهنيًا، واتخاذ قرارات واعية تنبع من القوة الذاتية والوعي الحقيقي، داعية الجميع إلى الاستعداد لمرحلة "فلترة كبرى" على جميع المستويات.