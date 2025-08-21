فن ومشاهير

فركش حكاية "هند" رابع حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" بالتزامن مع عرضه

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فركش حكاية "هند" رابع حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" بالتزامن مع عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي صناع ونجوم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" من تصوير حكاية جديدة من حكايات المسلسل وهي حكاية "هند" التي تقوم ببطولتها ليلى زاهر، وحازم إيهاب ومن تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد.

 

وشهدت كواليس العمل روح من الحب والتعاون بين النجوم وصناع العمل.. وسط أجواء احتفالية مع انتهاء التصوير والجميع متطلع إلى عرض حكاية " هند" علي شاشات ومنصات المتحدة.


الجدير بالذكر إن حكاية "هند" من بطولة ليلى زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، وإنتاج k Media كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الصيف.

تأليف هند عبدالله 
إخراج خالد سعيد 
إنتاج كريم أبوذكري

يعرض من السبت على dmc وwatch it وشاهد

