فيلم “روكي الغلابة” يقترب من 41 مليون جنيه بعد 22 يومًا في دور العرض

الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق فيلم “روكي الغلابة” إيرادات قوية أمس الأربعاء بلغت 809,163 جنيهًا، ليرتفع إجمالي ما حصده الفيلم خلال 22 يومًا من عرضه في دور السينما إلى 40,380,432 جنيهًا، مواصلًا تصدره لشباك التذاكر المصري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول فتاة من بيئة ريفية بسيطة تخوض تجربة جديدة كحارسة شخصية لأحد الأطباء المهددين، حيث تضطر للتعامل مع عالم الملاكمة، وتعيش مواقف طريفة ومليئة بالمفارقات، إلى جانب نشوء علاقة حب تجمعها بالطبيب، الذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح.

الفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، إلى جانب محمد ممدوح، محمد ثروت، أحمد طلعت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والطفلة كايلا رامي رضوان، ويشارك كضيوف شرف كل من إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس، وأحمد سعد، ومن تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

ويعد الفيلم ثاني بطولة سينمائية مطلقة لدنيا سمير غانم بعد فيلم “تسليم أهالي” عام 2021، ويأتي بعد أحدث أعمالها الدرامية “عايشة الدور” الذي عرض في رمضان 2025.