الرياض - كتبت رنا صلاح - شاركت المطربة الشابة كنزي تركي النجم إيهاب توفيق في حفله الغنائي الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ33، حيث قدما معًا دويتو على خشبة المسرح بأغنية “الله عليك يا سيدي”، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الحاضر.

كنزي تركي تشارك إيهاب توفيق الغناء في مهرجان القلعة وتستعد لدويتو جديد

وحضر كنزي وإيهاب الحفل بصحبة مدير أعمالهما المنتج تامر عبدالمنعم، فيما استهل إيهاب توفيق الحفل بتوجيه الشكر لوزارة الثقافة ووزارة السياحة ودار الأوبرا على نجاح المهرجان هذا العام، وقدم باقة من أشهر أغنياته منها “سحراني، ملهمش في الطيب، تترجى فيا، على إيدك ميل، يا أسمراني”، إلى جانب أغنيته الجديدة “في حد شافنا” التي نالت استحسان الحضور.

وتستعد كنزي تركي خلال الفترة المقبلة لطرح دويتو جديد مع إيهاب توفيق بعنوان “ليه هتعاتب في الناقص”، من كلمات عبدالرحمن سردينة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وإنتاج تامر عبدالمنعم، كما تستعد لإطلاق أغنية منفردة بعنوان “مغامرة” من إنتاج شركة PMG، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

وكانت كنزي قد حققت نجاحًا مؤخرًا بأغنية “فرح أخويا” التي انتشرت عبر “يوتيوب” ومحطات الراديو، وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين وتوزيع وسام عبدالمنعم، كما سبق لها أن قدمت أغنية فيلم “قصة حب” بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد.