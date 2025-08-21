آية سليم تنهي تصوير ظهورها الخاص في مسلسل «في رواية أحدهم (ورد وشوكولاتة)»

القاهرة - محمد ابراهيم - أنهت الفنانة آية سليم تصوير مشاهدها بظهور خاص (ضيفة شرف) ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد «في رواية أحدهم (ورد وشوكولاتة)»، المقرر عرضه قريبًا على منصة Yango Play.

المسلسل ينتمي إلى دراما التشويق والرومانسية، ومستوحى من وقائع إنسانية حقيقية، حيث يقدم حكايات عن الحب والخيانة والفقد والقوة، ويكشف عن أسرار وعلاقات متشابكة داخل عالم نسائي تدور بعض أحداثه في مركز تجميل.

العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد جمال العدل (ماندو)، وإنتاج شركة العدل جروب بقيادة المنتج جمال العدل، ويُقدَّم في 10 حلقات بإيقاع سريع يتناسب مع طبيعة المنصات الرقمية.

يشارك في بطولته زينة، محمد فراج، مها نصّار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمرو مهدي، يوسف حشيش، ومحمد سليمان، مع مشاركة عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، لتأتي إطلالة آية سليم كواحدة من الإضافات الخاصة التي تزيد من ثراء العمل.

من المقرر إطلاق المسلسل خلال الربع الأخير من 2025 على منصة Yango Play، على أن يتم الإعلان عن موعد العرض الرسمي قريبًا.