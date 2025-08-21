نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيام ميدفست مصر للأفلام القصيرة تكرم أمينة خليل في دورتها السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة ميدفست مصر عن تكريم الفنانة أمينة خليل والدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، وذلك في افتتاح الدورة السابعة، والتي تقام فعالياتها هذا العام تحت عنوان "محطات" في الجامعة الأمريكية بالتحرير في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر.

ويأتي اختيار أمينة خليل والدكتورة منى الرخاوي تأكيدا من ميدفست مصر على الاحتفاء بإسهامات الفنانين والأطباء في تمكين الجمهور من فهم النفس البشرية وتعاملها مع تعقيدات الحياة، وتعزيز الوعي بمفاهيم الصحة النفسية والجسدية من خلال الفن والمعرفة العلمية.

ويقول الدكتور مينا النجار، مؤسس ومدير ميدفست مصر: "أحد الأهداف الرئيسية لميدفست نشر الوعي المجتمعي حول ما نواجههه من تحديات والاختلافات الإنسانية في التعامل معها وهو ما يساعدنا على فهم أنفسنا وأيضا فهم الآخرين من حولنا".

وأكد "النجار" أن أيام ميدفست مصر تحرص كل عام على تكريم الشخصيات التي ساهمت في تحقيق هذا الهدف سواء من الفنانين أو الأطباء؛ فقد استطاعت الفنانة أمينة خليل أن تقدم في السنوات الأخيرة عددا من الأعمال، في السينما والتليفزيون، تفتح مساحة كبيرة أمام المشاهدين للتعرف على أنفسهم وفهم تصرفات الآخرين وأهمية استيعاب الاختلافات بينا والتعامل معها، والأهم أنها حققت معادلة تجمع بين كسر التابوهات في التعامل مع التحديات النفسية وتقديمها بطريقة فنية جذابة وقريبة للجمهور، كذلك الدكتورة منى الرخاوي التي استطاعت تأسيس منصة "نادى سينما الرخاوي" لمناقشة وتحليل الأبعاد النفسية لأبطال الأفلام، وهو ما منح الجمهور فرصة فهم أعمق للذات الإنسانية من خلال الفن مؤكدة أن الفن السينما ليست للمتعة فحسب، بل لتعزيز التفاهم الإنساني".

يذكر أن ميدفست مصر انطلق للمرة الأولى عام 2017 تقام بشكل سنوي يجمع بين صناع السينما والأطباء والمتخصصين النفسيين والجمهور في تجربة فريدة تمزج بين الفن والصحة من خلال عروض الأفلام من مصر والعالم، والحلقات النقاشية، وورش العمل؛ بهدف رفع الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وإبراز دور السينما في التعبير عن التحديات الإنسانية، وفتح مساحة للتفاهم في المجتمع.